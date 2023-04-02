Хищение с проникновением: в Хабаровске женщину подозревают в краже инструментов у соседа

Кража с проникновением: в Хабаровске женщину подозревают в краже инструментов у соседа Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске житель частного сектора пришел в полицию и заявил, что у него украли инструменты. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, похищенное мужчина оценил в 25 тысяч рублей. Подозреваемого задержали.

- Оперативники отдела полиции №8 УМВД России по городу Хабаровску установили, что к краже имущества причастна местная жительница, которая проживает на соседней улице. Полицейские задержали 28-летнюю подозреваемую, сообщили в ведомстве.

Со слов потерпевшего, на его территорию проникли прямо через забор. При этом воры повредили окно. Как оказалось, задержанная уже привлекалась раньше к административной ответственности. При обыске у нее нашли инструменты хабаровчанина.

Теперь женщине грозит лишение свободы до шести лет. Сейчас она под подпиской о невыезде. А имущество вскоре вернут хозяину.

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