Потеряла сумку с краденным: хабаровчанка стащила три гаджета и осталась без них, но с уголовным делом

Женщина дождалась, когда все уснут, прикарманила два телефона, колонку и ушла Фото: Александра ШОПЕНКО

Женщина из села Ракитное попала под уголовное дело о краже. По версии полиции, хабаровчанка обворовала спящих собутыльников. С краденным она умчалась домой, но по пути все потеряла.

Подозреваемая выпивала в компании мужчин из села Мирное. Чтобы застолье было веселее, двое «гуляк» принесли с собой портативную колонку и включали на ней музыку через телефоны. На гаджеты и положила глаз хабаровчанка.

Женщина дождалась, когда все уснут, прикарманила два телефона, колонку и ушла по-английски. Подозреваемая вызвала такси домой, а пока ехала, потеряла сумку с ворованным. Во всяком случае, так она сказала во время задержания. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

- Заведено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

Полицейские разыскивают украденные гаджеты. Максимальное наказание по статье - до пяти лет колонии.

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