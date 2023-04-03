В Хабаровском крае производителям молока направят более 57 миллионов рублей в 2023 году

Субсидия выдается предприятиям с местным производством молока Фото: Иван ВИСЛОВ

Фермеры и сельхозорганизации Хабаровского края могут получить субсидии на производство молока. Из регионального бюджета выделено 57 миллионов рублей. Это на 30 миллионов рублей больше, чем в начале 2022 года.

Субсидия выдается предприятиям с местным производством молока. Деньги позволят возместить затраты на покупку кормов, логистику продукции, ремонт доильного оборудования, зоотехническое и ветеринарное обслуживание животных. В этом году объявление о первом отборе кандидатов на субсидию запланировано на апрель.

- Количество получателей этой субсидии с каждым годом растет. В 2022 году она предоставлена трем сельхозорганизациям и десяти фермерским хозяйствам. Перед нами стоит задача нарастить производство собственного молока в крае, – сказала Алена Селезнева, и.о. первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия региона.

В прошлом году объем собственного производства молока увеличился на 1,8 процента. Всего - 23,4 тысячи тонн. На 2323-й стоит задача выпустить 23,5 тысячи тонн и выйти на показатель в 9,1 процента самообеспеченности молоком.

В регионе насчитывается порядка 14 тысяч голов крупного рогатого скота. Из них 5,8 тысячи – коровы.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.