Восьмилетний ребенок пострадал в ДТП на Большой улице в Хабаровске 2 апреля

Водитель на Toyota Prius выезжал на трассу и не предоставил преимущества Toyota Lite Ace
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Хабаровске 2 апреля случилось тройное ДТП, где пострадал восьмилетний ребенок. Авария попала на видео. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровску.
Авария случилась на Большой улице. Водитель на Toyota Prius выезжал на трассу и не предоставил преимущества Toyota Lite Ace. Универсал столкнулся с микроавтобусом, который по инерции продолжил движение и врезался в другой Toyota Prius.
- Уважаемые водители, будьте предельно внимательны на проезжей части, соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких, - добавили в ведомстве.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru