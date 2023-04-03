Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 апреля 2023 23:45

Восьмилетний ребенок пострадал в ДТП на Большой улице в Хабаровске 2 апреля

Столкнулись три машины Toyota
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Водитель на Toyota Prius выезжал на трассу и не предоставил преимущества Toyota Lite Ace

Водитель на Toyota Prius выезжал на трассу и не предоставил преимущества Toyota Lite Ace

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске 2 апреля случилось тройное ДТП, где пострадал восьмилетний ребенок. Авария попала на видео. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Авария случилась на Большой улице. Водитель на Toyota Prius выезжал на трассу и не предоставил преимущества Toyota Lite Ace. Универсал столкнулся с микроавтобусом, который по инерции продолжил движение и врезался в другой Toyota Prius.

- Уважаемые водители, будьте предельно внимательны на проезжей части, соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких, - добавили в ведомстве.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.