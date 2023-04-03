Восьмилетний ребенок пострадал в ДТП на Большой улице в Хабаровске 2 апреля

Водитель на Toyota Prius выезжал на трассу и не предоставил преимущества Toyota Lite Ace Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске 2 апреля случилось тройное ДТП, где пострадал восьмилетний ребенок. Авария попала на видео. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Авария случилась на Большой улице. Водитель на Toyota Prius выезжал на трассу и не предоставил преимущества Toyota Lite Ace. Универсал столкнулся с микроавтобусом, который по инерции продолжил движение и врезался в другой Toyota Prius.

- Уважаемые водители, будьте предельно внимательны на проезжей части, соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких, - добавили в ведомстве.

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