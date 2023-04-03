Первого нарушителя особого противопожарного режима оштрафовали в Биробиджане

Поджигателю придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В ЕАО введен особый противопожарный режим, предполагающий запрет на разведение огня. Мера призвана не допустить палов и лесных пожаров, которые могут выжечь территорию в десятки километров. Но не все соблюдают правила.

Первого нарушителя нашли в Биробиджане. Мужчина убирался на участке и, чтобы не заморачиваться с мусором, просто его сжигал в костре. Это запрещено правилами особого противопожарного режима.

- Сотрудники пресекли это деяние, попросив гражданина затушить разгорающееся пламя. Поджигателю придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по ЕАО.

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