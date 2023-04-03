Набрала кредитов в пяти банках: хабаровчанка перевела мошенникам 700 тысяч рублей за фейковые торги

Женщины поверили в сказки мошенников о попытках снять сбережения и скором богатстве Фото: Анастасия ОСИПОВА

Двоих хабаровчанок обманули на 1,1 миллиона рублей за прошедшие сутки. Женщины поверили в сказки мошенников о попытках снять сбережения и скором богатстве. По всем фактам идут разбирательства.

Бухгалтеру из Индустриального района позвонил фейковый сотрудник банка с тревожными новостями: «С вашей карты пытаются снять деньги». Мужчина убедил хабаровчанку установить приложение, которое поможет защитить ее сбережения. Женщина по инструкции мошенника перевела на неизвестный счет 425 тысяч рублей. После этого деньги и «сотрудник банка» исчезли.

Вторая жертва - 69-летняя продавец-консультант промышленного магазина. Соцсети подкинули женщине рекламу о быстром заработке. «Срубить» денег можно было на брокерстве: якобы аналитик торгует на бирже, а вы получаете доход. Женщина поверила и начала переводить на свой «инвестиционный счет» деньги.

- Более чем за месяц женщина перевела свыше 700 тысяч рублей, взяв в пяти банках потребительские кредиты. Когда хабаровчанка решила вернуть вложенные финансы, его брокерский счет оказался заблокирован, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

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