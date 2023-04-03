Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 апреля 2023 0:47

Набрала кредитов в пяти банках: хабаровчанка перевела мошенникам 700 тысяч рублей за фейковые торги

Две жительницы Хабаровска перевели мошенникам больше одного миллиона рублей
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Женщины поверили в сказки мошенников о попытках снять сбережения и скором богатстве

Женщины поверили в сказки мошенников о попытках снять сбережения и скором богатстве

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Двоих хабаровчанок обманули на 1,1 миллиона рублей за прошедшие сутки. Женщины поверили в сказки мошенников о попытках снять сбережения и скором богатстве. По всем фактам идут разбирательства.

Бухгалтеру из Индустриального района позвонил фейковый сотрудник банка с тревожными новостями: «С вашей карты пытаются снять деньги». Мужчина убедил хабаровчанку установить приложение, которое поможет защитить ее сбережения. Женщина по инструкции мошенника перевела на неизвестный счет 425 тысяч рублей. После этого деньги и «сотрудник банка» исчезли.

Вторая жертва - 69-летняя продавец-консультант промышленного магазина. Соцсети подкинули женщине рекламу о быстром заработке. «Срубить» денег можно было на брокерстве: якобы аналитик торгует на бирже, а вы получаете доход. Женщина поверила и начала переводить на свой «инвестиционный счет» деньги.

- Более чем за месяц женщина перевела свыше 700 тысяч рублей, взяв в пяти банках потребительские кредиты. Когда хабаровчанка решила вернуть вложенные финансы, его брокерский счет оказался заблокирован, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.