Первые два отечественных лайнера Sukhoi Superjet New соберут в 2023 году в Комсомольске-на-Амуре

На импортозамещенном лайнере планируется установить отечественный двигатель ПД-8 Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске на авиастроительном заводе реализуется программа SSJ-New. Она предусматривает разработку самолета с заменой иностранных систем и компонентов на российские. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

На импортозамещенном лайнере планируется установить отечественный двигатель ПД-8. Ведутся его разработка и испытания компонентов. Первые два самолета с российским двигателем, по планам, будут собраны в 2023 году.

- В высокой степени готовности к испытательным полетам находятся два образца, в активной стадии - подготовка к серийному выпуску лайнеров. В достижении технологического суверенитета авиастроение стоит на одном из первых мест, - сказал Виктор Калашников, зампред правительства Хабаровского края – министр экономического развития.

Авиастроительное предприятие обратилось к властям края с запросом господдержки строительства объектов инфраструктуры. Они нужны для модернизации производства отечественных лайнеров SSJ-New. Также предприятие может принять участие в подготовке мастер-плана Комсомольска.

Серийные поставки самолета SSJ-New российским авиакомпаниям намечены на 2024 год.

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