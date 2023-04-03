Хотел отпугивать незваных гостей: склад боеприпасов нашли у мужчины под Хабаровском

Мужчина хранил боеприпасы в деревянных ящиках в гараже Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Сотрудники полиции и ФСБ изъяли несколько ящиков с боеприпасами. Арсенал нашли у 39-летнего безработного мужчины из поселка Обор. Заведено уголовное дело.

Мужчина хранил боеприпасы в деревянных ящиках в гараже. Всего оперативники нашли шесть гранат, столько же взрывателей и 38 взрывпакетов. Экспертиза показала, что боеприпасы исправны и могут быть использованы.

По словам селянина, арсенал он нашел в лесу в окрестностях Обора. Дело было около 15 лет назад. Боеприпасы он хранил для того, чтобы отпугивать диких животных.

- Уголовное дело заведено по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание - до пяти лет колонии.

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