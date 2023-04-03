Спасатели вытащили пострадавшего из покореженной машины в ЕАО

Мужчина попал в аварию недалеко от поселка Кирга Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В ЕАО мужчина пострадал в жесткой аварии 3 апреля. Его машину сильно смяло и он не смог выбраться сам. Пришлось обращаться за помощью к спасателям.

Мужчина попал в аварию недалеко от поселка Кирга. По предварительной информации, его машину занесло. Водитель не смог справиться с управлением и вылетел с дороги.

Авто выбросило рядом с железнодорожными путями. После машина столкнулась с оборудованием. Авто серьезно покрежило, водитель выбраться не смог.

Прибывшие спасатели деблокировали пострадавшего. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по ЕАО. В ведомстве напоминают, что за рулем необходимо быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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