На ЛЭП Хабаровского края установят почти 6 тысяч птицезащитных устройств против краснокнижных аистов

В пригороде Хабаровска и Хабаровском районе будет установлено основное число устройств Фото: Александра ШОПЕНКО

Энергетики Дальнего Востока собирают противоприсадочные устройства для их установки на линии электропередачи. Оборудование появится на ЛЭП 220-500 киловольт в Приамурье, ЕАО, Приморье и Хабаровском крае. Затраты составят 10,9 миллиона рублей.

Указанные регионы - основные места гнездования дальневосточных аистов. Эта птица занесена в Красную книгу. Аисты могут вить свои «дома» на опорах ЛЭП, что негативно сказывается как на самих пернатых, так и на энергоснабжении. Птицезащитные устройства не позволяют птицам садиться на опоры и не наносят вреда пернатым.

В пригороде Хабаровска и Хабаровском районе будет установлено основное число устройств - 5.8 тысячи. Оборудование появится на воздушных линиях, проходящих по болотам. Устройства сделаны из пластика и нержавеющей стали. Эти материалы устойчивых к коррозии, наледи и сильным порывам ветра.

- Также специалисты приступили к монтажу искусственных площадок для создания гнезд на безопасном расстоянии от траверс. В этом году планом предусмотрена установка 21 площадки, все – в Амурской области как основном ареале обитания краснокнижных видов птиц (черного, белого и дальневосточного аистов, беркута, орлана-белохвоста, журавля-красавки и других), - сообщили в пресс-службе «МЭС Востока» (филиал ПАО «Россети»).

Работа проводится с участием экологов. Орнитологи готовят карты гнездования птиц и передают энергетикам. Последние используют данные при проектировании новых ЛЭП и установке птицезащитных устройств.

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