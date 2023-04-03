Масштабный полевой выход войск противовоздушной обороны завершается на Дальнем Востоке

В рамках полевого выходы зенитчики находили, сопровождали и опознавали скоростные маленькие цели Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Подразделения войск противовоздушной обороны завершают крупный полевой выход в Восточном военном округе (ВВО). В занятиях приняли участие более 2,5 тысячи человек и порядка 700 единиц боевой и специальной техники. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

В рамках полевого выходы зенитчики находили, сопровождали и опознавали скоростные маленькие цели. Они имитировали летательные аппараты и ракеты условного противника. На полигоне «Телемба» военные выполнили боевые стрельбы.

- Масштабное мероприятие с войсками противовоздушной обороны проходит с использованием штатного вооружения, военной и специальной техники, которую перевезли эшелонами из пунктов постоянной дислокации, - говорится в сообщении.

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