Семеро учителей вышли в суперфинал конкурса «Педагогический звездопад» в Хабаровске

В конкурсе участвуют как молодые учителя, так и те, кто уже давно в профессии Фото: Администрация Хабаровска

Семь учителей прошли в суперфинал конкурса «Педагогический звездопад» в Хабаровске. На этом этапе педагоги проверяли свою знания и эрудицию. Также учителя творчески презентовали себя.

- В этом конкурсе соревнуются профессионалы. Это возможность передать свой уникальный опыт коллегам. В конкурсе участвуют как молодые учителя, так и те, кто уже давно в профессии. Мы видим, что у каждого из них есть свой неповторимый стиль, – сказала Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования администрации Хабаровска.

Абсолютного победителя «Педагогического звездопада» выберут 21 апреля. Награждение пройдет в Городском дворце культуры (ГДК). Победители и лауреаты состязания будут выступать от Хабаровска на краевых и всероссийских конкурсах.

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