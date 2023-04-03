Учеников старших классов приглашают в трудовые отряды на летние каникулы

В планах провести три смены с 1 июня по 16 августа
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске с началом летних каникул откроются трудовые отряды школьников. Ученики будут заняты на городских работах, за что получат деньги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.
Для многих школьников труд в отряде - первый самостоятельный опыт работы. Здесь они смогут не только заработать деньги, но и обзавестись друзьями. Также это возможность проявить инициативу и принести пользу собственным трудом.
- Старшеклассники будут заниматься благоустройством дворов, парков и скверов, помогать ветеранам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Также школьникам поручат проводить мероприятия и экскурсии, обучать компьютерной грамотности пенсионеров, участвовать в работе районных и городского штабов, - добавили в администрации.
В планах провести три смены с 1 июня по 16 августа. Всего заработает 129 трудовых отрядов старшеклассников – это 1947 человек. Они будут трудиться на 117 социально значимых объектах.
С участниками трудовых отрядов заключат договор гражданско-правового характера на оказание услуг. По нему каждый получит вознаграждение в размере свыше 3000 рублей за 18 рабочих дней. «Трудовой день» - четыре часа.
Во время смен пройдет городской смотр-конкурс «Марш трудовых отрядов». По его итогам лучшие получат памятные призы.
В апреле стартует запись в трудовые отряды. По вопросам участия в них можно проконсультироваться по телефону 46-70-61 или в соцсети «ВКонтаке».
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