Детские книги об энергетике пополнили фонды хабаровских библиотек

Фото: пресс-служба АО «ДГК»

Энергетики АО «ДГК» передали в дар 20 книг «Свет в твоем окошке» Центральной городской системе детских библиотек Хабаровска. Издания, выпущенные в рамках совместного проекта РусГидро и Фонда «Дом детской книги», вручили накануне Международного дня детской книги, который отмечается в день рождения Г.К.Андерсена 2 апреля.

Все экземпляры красочной книги распределят между десятью городскими детскими библиотеками, где все желающие смогут с ними познакомиться.

Новая книга «Свет в твоем окошке» может понравиться как детям, так и взрослым. В ней отражены художественно-познавательные аспекты такого явления, как свет: естественный свет в природе, искусственный («человеческий») свет и способы освещения, способы производства электроэнергии. Прочтение книги должно помочь юному читателю разносторонне узнать о световых явлениях, физической сущности и роли света в человеческой жизни и жизни природы. В издание вошли лирические и шуточные стихотворения, фантастические рассказы, короткие познавательные очерки.

Как рассказали в Центральной городской системе детских библиотек Хабаровска, Дальневосточная генерирующая компания уже не в первый раз передает в дар ценные книги. Ранее фонды городских библиотек полнили издания «Царица Вода» и «Удивительный Дальний Восток». Все они используются в образовательных целях на занятиях со школьниками 6 и 7 классов. В них собрано много полезной информации о Дальнем Востоке и энергетике, которую в простой форме можно донести до детей.