Жителей Хабаровска призывают предлагать свои идеи для форума «Сильные идеи для нового времени»

Лучшие идеи будут представлены властям региона Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровске пройдет III форум «Сильные идеи для нового времени». Жителей города приглашают предлагать свои идеи развития нашей страны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Свои идеи может предложить каждый житель Хабаровска. Заявки принимаются до 26 апреля. Отбор будет проводиться по шести направлениям: национальная социальная инициатива; национальная технологическая инициатива; национальная кадровая инициатива; национальная экологическая инициатива и предпринимательство.

— Все направления обязательно найдут обратную связь со стороны Хабаровского края. Региону есть что показать – местные продукты питания, легкая промышленность, различные услуги и тем более авиа-, машиностроение и многое другое, — заявил Андрей Веретенников, советник губернатора Хабаровского края.

Принять участие можно, перейдя по ссылке на крауд-платформу. Лучшие идеи будут представлены властям региона и получат поддержку организаторов — Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс.

Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 28-28 июня 2023 года.

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