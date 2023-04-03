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НовостиОбщество3 апреля 2023 6:55

Жителей Хабаровска призывают предлагать свои идеи для форума «Сильные идеи для нового времени»

Инициативы принимаются по шести направлениям
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Лучшие идеи будут представлены властям региона

Лучшие идеи будут представлены властям региона

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровске пройдет III форум «Сильные идеи для нового времени». Жителей города приглашают предлагать свои идеи развития нашей страны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Свои идеи может предложить каждый житель Хабаровска. Заявки принимаются до 26 апреля. Отбор будет проводиться по шести направлениям: национальная социальная инициатива; национальная технологическая инициатива; национальная кадровая инициатива; национальная экологическая инициатива и предпринимательство.

— Все направления обязательно найдут обратную связь со стороны Хабаровского края. Региону есть что показать – местные продукты питания, легкая промышленность, различные услуги и тем более авиа-, машиностроение и многое другое, — заявил Андрей Веретенников, советник губернатора Хабаровского края.

Принять участие можно, перейдя по ссылке на крауд-платформу. Лучшие идеи будут представлены властям региона и получат поддержку организаторов — Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс.

Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 28-28 июня 2023 года.

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