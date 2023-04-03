В Хабаровске пройдет «Ярмарка вакансий» для школьников и студентов в мае

Школьники и студенты смогут найти работу на летние каникулы на «Ярмарке вакансий» Фото: Администрация Хабаровска

Школьники и студенты смогут найти работу на летние каникулы на «Ярмарке вакансий». Сотни человек захотели не просто лежать на диване, а зарабатывать деньги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

- В Центре занятости населения нам рассказали, что более 300 школьников зарегистрировались для трудоустройства на лето после проведенной «Ярмарки вакансий». Это не столь много, как могло быть. Поэтому мы решили в мае провести еще одно мероприятие с представителями бизнеса, чтобы ученики могли официально получить работу лето», - сообщил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В поиске трудоустройства помогает и портал «Работа России». Здесь можно найти много полезной информации как для соискателей, так и для работодателей. А в Центре занятости желающие могут пройти переобучение, чтобы освоить новую профессию.

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