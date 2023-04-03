Погода в Хабаровском крае 3 апреля будет неустойчивой Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровске 3 апреля будет неустойчивой. Ночью ожидается небольшой дождь. Днем осадки прекратятся. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Температура в Хабаровске ночью будет в районе +2+4 градуса, днем - от +8 до +10 градусов. Ветер западный, юго – западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-21 метров в секунду.

На юге края ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Температура ночью +3+8 градусов, днем воздух прогреется до +9+14 градусов. Ветер западный, юго – западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 16-21 метра в секунду.

В центральных районах местами небольшой дождь и мокрый снег. В Советско-Гаванском и Ванинском районах без существенных осадков. Ночью температура будет около -7+7 градусов, днем - от 0 до +11 градусов. Ветер южных направлений 3-14 метров в секунду, местами порывы до 15-21 метров в секунду.

Мокрый снег и дождь пройдут на севере региона. Местами сильный снег и метель ожидаются в Аяно-Майском и Охотском районах. Температура ночью от -16 до 0 градусов, днем столбики термометров покажут -7+7 градусов. Ветер 7-14 метров в секунду, местами порывы до 15-22 метров в секунду.

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