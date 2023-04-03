Должников по имущественным налогам ловили на площади имени Ленина в Хабаровске 30 марта

У облав есть не только прямой, но и эффект «сарафанного радио»
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске прошел рейд на должников в центре города. Искали тех, кто не заплатил имущественные налоги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
- В ходе рейда 30 марта было остановлено и проверено 33 водителя, из которых выявлен один должник. Ему были выписаны квитанции для уплаты налога, - говорится в сообщении администрации.
У облав есть не только прямой, но и эффект «сарафанного радио». Вероятность того, что судебные приставы арестуют машину, заставляет многих водителей заплатить налоги. Кстати, это необходимо делать каждый год до 1 декабря.
Накануне рейда в торговом центре «Универсам» хабаровчанам рассказывали о способах погашения долгов по имущественным налогам физических лиц. Желающие также узнали о плюсах применения налога на профессиональный доход.
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