Хабаровский дворец творчества «Северное сияние» стал лучшим учреждением для детей в России

Во дворце творчества детей и подростков учат иностранным языкам, боксу и многому другому Фото: Администрация Хабаровска

Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние» победил в конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России – 2023». Он взял первое место в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Во дворце творчества детей и подростков учат иностранным языкам, боксу, есть кружки по патриотическому воспитанию и разные социально-педагогические программы. Выделяет «Северное сеяние» единственная в регионе секция по спортивному туризму

- Победа в этом конкурсе – очень почетно. Работа «Северного сияния» направлена на формирование творческих способностей детей, удовлетворение их потребностей в нравственном, интеллектуальном, художественно-эстетическом развитии и занятиях спортом, – прокомментировали в управлении образования мэрии Хабаровска.

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