Сергей Кравчук рассказал о работе общественных объединений Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

На прошлой неделе Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, выступил перед депутатами с ежегодным отчетом. В нем он также затронул работу общественных объединений города.

- Работа общественных объединений – одно из условий успешного развития Хабаровска. Инструментом вовлечения жителей в решение местных вопросов стала Общественная палата. С момента ее создания в ходе проведенных мероприятий рассмотрено 85 важных моментов, направленных на развитие Хабаровска. Среди них реконструкция остановок общественного транспорта с привлечением предпринимателей, создание Аллеи спортивной славы, установка памятника Чехову, социальная и культурная адаптация иностранцев, проблемы формирования и исполнения бюджета, - сказал Сергей Кравчук.

По его словам, Общественная палата вместе с мэрией каждый год проводит Гражданский Форум. На мероприятии обсуждаются важные проблемы и ведется поиск их решений. Сейчас общественники выдвинули новую инициативу: создать центры малого бизнеса в каждом районе города. Сюда может обратиться любой, кто хочет стать предпринимателем. Этим людям помогут ответить на вопросы, оформить документы и рассказать о мерах поддержки.

Важную роль играют и социально ориентированные некоммерческие организации. По словам мэра, без них невозможно реализовывать социальные проекты. Поэтому каждый год для общественников выделяют гранты.

С 2018 до 2022 года в Хабаровске привели в жизнь 89 проектов по разным направлениям: профилактика социального сиротства, поддержка материнства и отцовства, улучшение качества жизни пенсионеров, социальная адаптация людей с ОВЗ, создание условий по развитию институтов гражданского общества. На это организациям выделили 27 миллионов рублей.

Особое внимание в докладе мэр уделил ТОСам – территориальному общественному самоуправлению. В начале 2020 года их не было вообще, а сейчас уже 266, в которых участвует 38 тысяч человек. За последние годы город по количеству ТОСов вышел с последнего места в регионе на первое. К 2025 году планируется создать 500 таких объединений.

Мотивацией в развитии ТОС стала финансовая поддержка из городского бюджета проектов по благоустройству и улучшению социально-бытовых условий. Также ТОСы активно участвуют в региональном конкурсе грантов. С 2020 года на 93 проекта-победителя выделили около 41 миллиона рублей, с учетом вклада жителей – 80 миллионов.

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