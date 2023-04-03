«Парта Героя» в честь Владислава Белоусова появилась в Хабаровске Фото: Единая Россия

«Парту Героя» в честь участника СВО Владислава Белоусова установили в школе №51 Хабаровска. Именно здесь мужчина учился будучи старшеклассником. Влад занимался стрельбой, волейболом, футболом, был членом команд КВН и «Патриот».

В 2015 году его призвали на срочную службу, и он решил остаться в армии. Служил по контракту в третьем расчете «Орлан-10» роты Беспилотных летательных аппаратов. В зону СВО отправился одним из первых.

С сентября 2022 года вел воздушную разведку в зоне ответственности группировки на Николаево-Криворожском направлении. С помощью БПЛА вскрыл 15 вражеских штурмовых групп и 25 штук военной техники. Владислав погиб 29 сентября после обстрела из реактивной системы залпового огня.

- Он учился у нас всего два года, но за это небольшое время показал, как надо дружить, как надо любить свою Родину. На него всегда можно было положиться, он был замечательным другом и настоящим товарищем. Для нас неудивительно, что именно он совершил этот подвиг, что он отправился на спецоперацию, - рассказала Елена Кошелева, классный руководитель Владислава.

В мероприятии открытия «Парты Героя» приняли участие сотрудники мэрии, управления образования, а также родственники, лрузья и невеста Владислава. С ней он познакомился ее в школе.

Почетное право первыми сесть за стол получили Тимофей Переладов, президент школы, и Софья Пронченко, победительница краевого фестиваля ГТО.

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