Пункты сбора материала для маскировочных сетей появятся в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске откроют пункты сбора материала для маскировочных сетей. Об этом заявил глава города Сергей Кравчук на оперштабе по поддержке мобилизованный. С такой просьбой к нему обратилась Кристина Липатникова, организатор канала «Своих не бросаем».

Она рассказала, что за полгода существования сообщества волонтеры собрали 14 миллионов рублей. На эти деньги купили квадрокоптеры, телевизоры и другие нужные вещи. Кроме того, активисты восстанавливают машины для работников скорой и гвардейских бригад.

А сейчас общественники плетут маскировочные сети. Ими военные укрывают технику, окопы и бандажи.

- У нас есть два помещения, где мы поставили рамы из дерева. Люди активно откликнулись на призыв о помощи: они приходят к нам и плетут сети, но материалов не хватает. Поэтому просим подключить к этому процессу швейные предприятия, чтобы они передавали нам обрезки ткани, которые мы могли бы использовать для работы, или, если позволяет городской бюджет, оптом закупить материал, - сказала Кристина Липатникова.

Мэр города поручил подключиться к вопросу профильному управлению и обсудить его с местными ателье. Он пообещал помочь и сказал, что в Хабаровске откроют пункты сбора материала.

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