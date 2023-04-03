Пункты сбора материала для маскировочных сетей появятся в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска
В Хабаровске откроют пункты сбора материала для маскировочных сетей. Об этом заявил глава города Сергей Кравчук на оперштабе по поддержке мобилизованный. С такой просьбой к нему обратилась Кристина Липатникова, организатор канала «Своих не бросаем».
Она рассказала, что за полгода существования сообщества волонтеры собрали 14 миллионов рублей. На эти деньги купили квадрокоптеры, телевизоры и другие нужные вещи. Кроме того, активисты восстанавливают машины для работников скорой и гвардейских бригад.
А сейчас общественники плетут маскировочные сети. Ими военные укрывают технику, окопы и бандажи.
- У нас есть два помещения, где мы поставили рамы из дерева. Люди активно откликнулись на призыв о помощи: они приходят к нам и плетут сети, но материалов не хватает. Поэтому просим подключить к этому процессу швейные предприятия, чтобы они передавали нам обрезки ткани, которые мы могли бы использовать для работы, или, если позволяет городской бюджет, оптом закупить материал, - сказала Кристина Липатникова.
Мэр города поручил подключиться к вопросу профильному управлению и обсудить его с местными ателье. Он пообещал помочь и сказал, что в Хабаровске откроют пункты сбора материала.
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