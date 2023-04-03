За использование поддельных документов осудят иностранца в Хабаровске Фото: Даниил ОПАРИН

В Железнодорожном районе Хабаровска приговор суда выслушает 28-летний иностранец. Мужчина обвиняется в использование поддельных паспорта и прав.

- По версии следствия, в декабре 2021 года мужчина, не имея паспорта и права управления транспортными средствами, через социальную сеть приобрел за 15 тысяч рублей соответствующие документы, оформленные на гражданина другого государства, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Чтобы убедиться, что паспорт и права - фальшивка, следователи организовали проведение экспертизы. Специалисты проверили документы иностранца и убедились, что они поддельные - на них были явные признаки подлога. Сам мужчина во всем признался и раскаялся.

Дело направлено в суд, где ему вынесут приговор. ему грозит лишение свободы до одного года, принудительные работы или ограничение свободы на тот же срок.

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