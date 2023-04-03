Семена кукурузы из США не прошли проверку в Хабаровске Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

В Хабаровске проверили партию семян кукурузы из США. И они не прошли проверку специалистов, оказались не очень хорошего качества. Их экспертам передали сельхозпроизводители из Бикинского района.

- Посадочный материал страной происхождения которого является США, успешно прошел проверку на чистоту. Однако по другому показателю, всхожести, он не смог дотянуть до нормы всего на несколько процентов. При стандартах прорастания семян не менее 92 процентов фактическая цифра составила только 81 процент, - рассказали специалисты ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

О результатах проверки сообщили заказчику. Именно по всхожести семян аграрии могут спрогнозировать качество урожая: густоту всходов и норму высева.

Ранее в Хабаровском крае изъяли семь тонн фальсифицированного масла, поступившего в регион из Свердловской области.

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