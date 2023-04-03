12 килограммов красной икры добыли браконьеры в Магаданской области Фото: Мария КАЮРОВА

В Северо-Эвенском районе в суд направили уголовное дело о браконьерстве. Приговор выслушают трое жителей поселка Эвенск. Они обвиняются в незаконном вылове красной рыбы. Своей рыбалкой они причинили особо крупный ущерб. Кроме того, преступление было оговорено и спланировано заранее.

- По версии следствия, в июле 2022 года браконьеры находились в районе реки Наяхан, где незаконно выловили больше 50 штук кеты, из которой получили более 12 килограммов красной икры, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Представители надзорного органа подали иск о взыскании суммы ущерба. Это больше 700 тысяч рублей. Кроме того, мужчинам грозит до пяти лет колонии.

Напомним, в Хабаровске прямо на площади имени Ленина ловили должников по имущественным налогам.

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