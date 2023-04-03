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НовостиОбщество3 апреля 2023 12:20

Предлагала выпить за свой счет на улице: хабаровчанку ограбил новый знакомый

Подозреваемого в уличном грабеже задержали в Хабаровске
Василина ВАСИЛЬЕВА
Подозреваемого в уличном грабеже задержали в Хабаровске

Подозреваемого в уличном грабеже задержали в Хабаровске

Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске полицейские задержали подозреваемого в уличном грабеже. К ним за помощью обратилась жительница Индустриального района, которая рассказала, что он украл у нее 23 тысячи рублей.

Женщина познакомилась с мужчиной на Амурском бульваре и предложила вместе выпить прямо на улице. Уточняла, что платит она. Несколько раз она отправляла его в магазин за алкоголем, деньги доставала из сумочки. В какой-то момент мужчина схватил вещь и сбежал.

- Хабаровчанка пояснила, что находившиеся внутри 23 тысячи рублей – часть полученной накануне заработной платы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Оперативники задержали 31-летнего мужчину. Раньше он привлекался за кражи, угон и грабежи, даже отбывал наказание в колонии.

К тому моменту он успел потратить часть денег на застолье с приятелем и другие развлечения. У него осталось 11 тысяч, которые полицейские изъяли.

Заведено уголовное дело. Мужчина находится в ИВС. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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