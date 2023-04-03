Подготавливал шприцы, разрешал остаться: иностранец организовал в Магадане наркопритон
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Магадане осудили уроженца Средней Азии за организацию наркопритона. Четыре месяца - с апреля по июль 2022 года - он приглашал в гости знакомых, чтобы вместе употреблять запрещенные вещества.
- Чтобы создать более комфортные условия, посетителям он подготавливал шприцы, вату и прочие приспособления, а также позволял им оставаться после приема наркотиков у себя дома. Для личного потребления организатор наркопритона хранил наркотические средства, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Преступление удалось пресечь полицейским. Свою вину иностранец признал. В итоге его приговорили к условному сроку на один год с испытательным сроком в два года.
Напомним, в Магаданской области в суд направили дело браконьеров. Трое мужчин наловили кеты, из которой заготовили больше 12 килограммов красной икры.
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