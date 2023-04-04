В Хабаровске зарегистрировано 266 территориальных общественных самоуправлений

К 2025 году планируется выйти на показатель 500 ТОСов в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в ходе выступления с отчетом о своей деятельности и администрации города за 2022 год особо отметил о реализации социальных проектов в Хабаровске.

Одним из важных пунктов стало развитие территориального общественного самоуправления.

- В начале 2020 года в городе не было зарегистрировано ни одного ТОСа, то на сегодняшний день их уже 266. В деятельность ТОС вовлечено более 38 тысяч горожан. За последние три года по количеству ТОСов мы поднялись с последнего места на первое. К 2025 году мы определили цель создать 500 таких объединений, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Одним из импульсов для развития территориально общественных самоуправлений стало решение о выделении финансовой поддержки как из бюджета города, так и краевых грантов на благоустройство и улучшение социально-бытовых условий.

Напомним, с 2020 года на реализацию проектов, которые победили в конкурсах, было направлено около 41 миллиона рублей. А с учетом вклада жителей - 80 миллионов рублей.

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