287 мешков мусора вывезено с улиц Хабаровска за сутки

Городские службы приводят краевую столицу в порядок после зимы
Фото: Администрация Хабаровска
На дорогах Хабаровска работали 39 единиц техники в дневное время и 10 - ночью. С улиц и магистралей города было вывезено 287 мешков мусора, продолжаются работы по очистке дорог от пыли.
За минувшие сутки за нарушение правил парковки с дорог общего пользования было эвакуировано 41 авто. Произошло 26 дорожно-транспортных происшествий.
МЧС зафиксировали пять пожаров и пять возгорание за сутки.
Сотрудники скорой медицинской помощи выезжали на вызовы 703 раза.
По состоянию на 4 апреля, отключений горячей и холодной воды в домах не зафиксировано.
С утра на городские маршруты вышли 517 единиц общественного транспорта, из которых 12 троллейбусов и 482 автобуса.
По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 4 апреля в Хабаровске ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +9 градусов.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru