287 мешков мусора вывезено с улиц Хабаровска за сутки

Городские службы приводят краевую столицу в порядок после зимы Фото: Администрация Хабаровска

На дорогах Хабаровска работали 39 единиц техники в дневное время и 10 - ночью. С улиц и магистралей города было вывезено 287 мешков мусора, продолжаются работы по очистке дорог от пыли.

За минувшие сутки за нарушение правил парковки с дорог общего пользования было эвакуировано 41 авто. Произошло 26 дорожно-транспортных происшествий.

МЧС зафиксировали пять пожаров и пять возгорание за сутки.

Сотрудники скорой медицинской помощи выезжали на вызовы 703 раза.

По состоянию на 4 апреля, отключений горячей и холодной воды в домах не зафиксировано.

С утра на городские маршруты вышли 517 единиц общественного транспорта, из которых 12 троллейбусов и 482 автобуса.

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 4 апреля в Хабаровске ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +9 градусов.

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