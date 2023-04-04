Три игрока «золотого» состава «СКА-Нефтяника» не будут выступать в Хабаровске в следующем сезоне

«СКА-Нефтяник» начал формировать состав на будущий сезон Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

В будущем сезоне 2023/2024 годов в составе хабаровского «СКА-Нефтяника» будут существенные изменения. 37-летний защитник Василий Грановский, который на протяжении нескольких лет являлся капитаном команды, принял решение о завершении карьеры игрока.

Вратарь Виктор Каменев и полузащитник Алексей Торгонский после завершения контрактов решили не продлевать соглашение с клубом по обоюдному согласию.

Новые контракты со «СКА-Нефтяником» подписали защитники Владимир Власюк, Максим Рязанов, а также полузащитники Дмитрий Сидоров и Дмитрий Аникин. Соглашения рассчитаны до 31 марта 2024 года.

На два года в стане дальневосточников остаются финский полузащитник Туомас Мяаття, который провел в команде уже три сезона, и 19-летний вратарь Матвей Сокольников, дебютировавший в составе взрослой команды в минувшем сезоне.

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