Все энергообъекты ДГК готовы к прохождению половодья и пожароопасного периода

Фото: пресс-служба АО «ДГК»

Все объекты Дальневосточной генерирующей компании (входит в Группу РусГидро), генерации и тепловые сети, готовы к безаварийному прохождению весеннего половодья и весенне-летнему пожароопасному периоду.

Для этого ежегодно энергетики разрабатывают график мероприятий и превентивных мер, совместно с подразделениями и службами МЧС России, оперативный персонал ДГК отрабатывает действия по тушению пожаров на территории энергообъектов и по предотвращению аварийных ситуаций.

«Так, в этом году запланировано к исполнению 537 мероприятий по обеспечению защиты объектов гидротехнических сооружений в период прохождения паводка и 744 - по подготовке энергообъектов Дальневосточной генерирующей компании к пожароопасному сезону, - рассказал первый заместитель Генерального директора-главный инженер АО «ДГК» Валентин Тениховский. - В круглосуточном режиме на всех станциях и тепловых сетях Дальневосточной генерирующей компании осуществляется контроль и ведется мониторинг состояния оборудования, зданий и сооружений, попадающих в зоны возможного подтопления».

На предприятиях Дальневосточной генерирующей компании сформировано 97 аварийно-восстановительных бригад из числа работников компании. Бригады обеспеченны аварийным запасом необходимых материалов, на объектах создан резерв источников питания и топливных ресурсов, автомобильной и специальной техники.

Кроме того, в рамках проведения противопаводковых мероприятий был осуществлен комиссионный осмотр гидросооружений станций. В целях предотвращения возникновения пожаров на объектах и территории подразделений ДГК проведена проверка работоспособности противопожарного водоснабжения, систем противопожарной защиты, смотр готовности сил и средств к действиям по предназначению в пожароопасный сезон.