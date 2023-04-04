Житель Приморского края предстанет перед судом за хулиганство на борту самолета Хабаровск - Магадан

Мужчине может грозить крупный штраф или лишение свободы Фото: Мария КАЮРОВА

Хабаровский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завершил расследование уголовного дела по статье «Хулиганство» в отношении 50-летнего жителя Приморского края.

Как установило следствие, пассажир 1 марта 2023 совершал перелет из Хабаровска в Магадан. Находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту, мужчина начал грубо выражаться в адрес экипажа и не реагировал на замечания бортпроводников, чем создал угрозу безопасности полета.

Сразу после приземления воздушного судна в аэропорту Магадана, он был передан сотрудникам транспортной полиции. Правоохранители доставили дебошира в отделение. После медицинского освидетельствования, в крови задержанного было обнаружено 0,4 промилле алкоголя.

Мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном.

Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем прокурор вынес обвинительное заключение и направил дело в суд для рассмотрения по существу.

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