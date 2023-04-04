Бюджет Хабаровска на 2023 год претерпел изменения

Изменения бюджета коснулись 2023 года Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Доходы города Хабаровска в 2023 году увеличатся на 589 миллионов рублей. По словам заместитель мэра Хабаровска, директор финансового департамента администрации города Сергея Голика, это произойдет за счет налоговых доходов - на 337 миллионов рублей и неналоговых - на 162 миллиона рублей. Также в этом году запланированы межбюджетных трансферты на сумму 91 миллион рублей.

При этом расходная часть бюджета тоже претерпела изменения в сторону увеличения - на 650 миллионов рублей.

- Значительные изменения в расходной части предусмотрены по следующим направлениям: приобретение подвижного состава, адаптированного для маломобильных групп населения; приобретение в муниципальную собственность помещения для размещения в нём детского сада в целях создания дополнительных мест в системе дошкольного образования; обеспечение регулярных перевозок пассажиров; ремонт тротуаров, лестниц; увеличение муниципального дорожного фонда; увеличение ассигнований на реализацию специальных мер для приобретения оборудования для нужд СВО; увеличение субсидии садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры и другие нужды, - прокомментировал Сергей Голик, заместитель мэра Хабаровска.

После внесения всех корректировок, бюджет Хабаровска на 2023 год выглядит следующим образом: доходы - 18 миллиардов 948 миллионов рублей, расходы - 19 миллиардов 980 миллионов рублей. Дефицит городской казны составит почти 10 процентов или один миллиард 31 миллион рублей.

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