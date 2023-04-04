Открытие речной навигации в Хабаровском крае планируется раньше намеченного срока

Речная навигация обычно начиналась 1 мая Фото: Правительство Хабаровского края

Встреча краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства с руководством ФБУ «Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей» завершилась подтверждением того, что готовность начала навигации может быть дана раньше заявленного срока.

В случае благоприятной ледовой и гидрологической обстановки запустить корабли по Амуру удастся 29 апреля, а не 1 мая как обычно.

- Губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву поступали обращения жителей региона о возможности организации пассажирских перевозок в более ранний срок. Глава региона дал поручение краевому минтрансу рассмотреть вопрос открытия навигации на несколько дней раньше, - прокомментировала Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Сегодня государственные контракты на перевозку заключены с ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». Компания занимается транспортным обслуживанием населения по трем маршрутам: «Хабаровск – Победа», «Хабаровск – Парус», «Хабаровск – Новокаменка».

Напомним, в прошлом году водным транспортом было перевезено более 160 тысяч пассажиров, в том числе по краевым маршрутам – более 51 тысячи человек.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.