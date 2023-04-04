Конкурс среди военных поваров прошел в Хабаровске Фото: Управление Росгвардии по Хабаровскому краю

В Хабаровске повара Росгвардии сразились в кулинарном мастерстве. Конкурс проходил на базе морского отряда. Во время него специалисты продемонстрировали свои теоретические и практические знания и умения, приготовив несколько блюд. Участие в состязании приняли больше десяти поваров в погонах, представляющие несколько военных частей.

В первый день специалисты готовили полноценный армейский обед в полевых условиях. Делать это пришлось на портативной газовой плитке. Комиссия оценивала вкус харчо, картофельного салата с квашеной капустой, отбивных из говядины с картофельным пюре.

В итоге лучшим стал прапорщик Федор Еликов, начальник столовой группы технического обеспечения. Каждый день он оттачивает свое мастерство в полевых и стационарных условиях.

- Уметь быстро и вкусно приготовить еду в полевых условиях – едва ли не главный навык современного военного повара, - сказал победитель.

Во второй день второе место досталось ефрейтору Валентине Челноковой, старшему повару группы материально-технического обеспечения. Она показала творческий подход в приготовлении выпечки. Жюри оценили и вкус, и аккуратность, и соблюдение санитарных норм.

Победители получили кубки и грамоты. Они продолжат борьбу на всероссийском конкурсе, который состоится в Перми.

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