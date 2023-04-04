Помощь городу Дебальцево обсудили в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В правительстве прошла рабочая встреча губернатора Михаила Дегтярева и Ивана Рыбина, замкоординатора реготделения ЛДПР. На повестке дня оказалась помощь Дебальцево – Городу воинской славы ДНР, подшефной территории Хабаровского края. Партия помогает людям еще с 2014 года, когда начались первые волнения.

- Еще до начала СВО я не раз бывал в ДНР и в самом Донецке. Все мы помним Дебальцевский котел – бои в районе Дебальцево, во время которых была разгромлена группировка ВСУ. А в 2022 Хабаровский край взял шефство над пострадавшим городом, где сегодня успешно работает команда нашего правительства под руководством вице-губернатора Мгера Гандиляна. Недавно его впервые посетили депутаты Законодательной думы края и городских дум Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, - сказал Михаил Дегтярев.

По словам Ивана Рыбина, депутаты во время командировки передали местной администрации тонны гуманитарной помощи. Это и продукты, и вещи первой необходимости. Также специалисты посетили детский сад «Ладушки», который восстановил Хабаровский край. Они побывали в центре детского творчества и библиотеке. Депутаты встретились с Сергеем Желновачем, мэром города. С ним обсудили дальнейшую работу. Правительство края продолжит свою работу.

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