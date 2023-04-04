Фестиваль патриотической песни «Виктория» прошел в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске завершился XXVII фестиваль патриотической песни «Виктория». Он прошел в Центральном районе города. Его участниками стали солисты и творческие коллективы вузов и колледжей, а также жители города.

Приветственное слово сказала Елена Шамкина, начальник отдела по социальным вопросам комитета администрации по управлению Центральным районом.

- Оргкомитет фестиваля благодарит центр работы с населением «Содружество» за содействие в проведении мероприятия. Всем участникам мы желаем яркого творческого пути, нескончаемого вдохновения и новых успехов, - сказали в комитете.

После участники спели песни о мире и Родине. Это были старые и новые композиции, которые считаются образцами патриотической песни. В конце жюри выбрали сильнейших. Ими стали дуэт из Сергея Лончакова и Дмитрия Вдовенко. Парни получили диплом за самый лучший творческий коллектив.

Лучшее сольное исполнение оказалось у Владислава Смелянского, второе место в этой номинации – у Марины Ватуниной, третье – у Сабины Асадовой.

Гран-при досталось Анастасии Гильрот. Все участники получили грамоты и подарки.

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