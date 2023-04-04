«Ростелеком» проложил «Звездную дорожку» с олимпийскими чемпионками для юных фигуристов Хабаровска

Фото: «Ростелеком»

4 апреля «Ростелеком» и Федерация фигурного катания России организовали мастер-класс для юных спортсменов города Хабаровска. Тренировки для начинающих фигуристов провели олимпийская чемпионка, чемпионка Европы, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и олимпийская чемпионка, чемпионка мира Анна Щербакова.

На льду спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена» под руководством Камилы и Анны тренировались 40 юных дарований. Многие из них уже достигли первых успехов в фигурном катании, став призерами городских, краевых и федеральных соревнований.

Алексей Раскол, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В Хабаровске «Звездная дорожка» проходит во второй раз. В прошлый раз в город с мастер-классами приезжали заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев и двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев. Благодаря таким встречам дети имеют уникальную возможность продемонстрировать свои способности и навыки известным тренерам, а также получить ценные советы от лучших фигуристов страны. Компания со своей стороны будет продолжать помогать подрастающему поколению в развитии спортивных, интеллектуальных и творческих талантов».

«Ростелеком» и Федерация фигурного катания реализуют программу «Звездная дорожка» с 2011 года. За это время секретами работы на льду с юными спортсменами поделились Виктор Кудрявцев, Артур Дмитриев, Ирина Лобачева, Александр Жулин, Алексей Урманов, Оксана Казакова, Михаил Стифунин и другие известные фигуристы.

Олимпийская чемпионка Камила Валиева:

«Сегодня у детей горели глаза, они старались и чутко ловили каждое мое слово. Такие встречи заряжают энергией и только положительными эмоциями. Надеюсь, что наша совместная тренировка вдохновит ребят на новые достижения, поможет поверить в себя и идти к новым целям в спорте».

Наталья Галютина, директор ЧУ СШ ФКК «Пируэт»:

«Кататься на одном льду с олимпийской чемпионкой и получить от нее профессиональные советы — это бесценный опыт. Опыт, который несомненно зарядит ребят на дальнейший труд, вселит в их сердца веру в будущие успехи и победы. Надеюсь, что эта «Звездная дорожка» станет для моих воспитанников по-настоящему звездной, поможет им повысить свое мастерство и даст дополнительный стимул для развития».

После мастер-класса юные фигуристы получили от Камилы и Анны заветные автографы и сфотографировались вместе на память. «Ростелеком» подарил всем ребятам бессменный талисман «Звездной дорожки» — белого мишку.

С 2009 года компания «Ростелеком» выступает партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Федеральная программа «Звездная дорожка» — это мастер-классы для юных фигуристов от известных спортсменов и тренеров. Мероприятия программы прошли более чем в 50 больших и малых городах России. Их цель — развитие фигурного катания в регионах и поддержка молодых дарований.