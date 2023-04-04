Президент России наградил пожарного из Хабаровского края Фото: ИВАНОВА Диана

На официальном сайте Владимира Путина 3 апреля появился указ о награждении государственной наградой отличившихся россиян. Среди них – Александр Макеев, пожарный из Хабаровского края.

Специалист получил медаль «За спасение погибавших». Александр Макеев служит в 35 части первого отряда Противопожарной службы регионального государственного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности».

Отмечается, что награда дается за смелость, решительность и отвагу, которые были проявлены при спасении людей в экстремальных условиях. За какой именно поступок спасатель получил медаль, не сообщается.

Александр Макеев - участник смертельной аварии с пожарной машиной, которая произошла в 2021 году. Тогда в ней погибли два его коллеги. В тот день, 9 июля, машина с несколькими тоннами воды неслась на тушение пожара. По какой-то причине ее занесло, и она влетела в бетонную стену.

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