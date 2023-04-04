Главе СКР Быстрыкину доложат о покушении на убийство двухлетнего ребенка в Хабаровском крае

Малышка находится в реанимации Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

История о покушении на убийство двухлетнего ребенка в районе имени Лазо дошла до руководства Следственного комитета России. Напомним, что с девочкой пытался расправиться 35-летний отец. За жизнь малышки борются врачи.

По версии следствия, отец напал на дочь в ночь с 1 на 2 апреля. Мужчина избил ребенка, предварительно, палкой. Как и кто узнал о зверствах - на раскрывается, также неизвестно, где была мать девочки.

Ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии. Малышка находится в реанимации. Отец задержан, уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство малолетнего».

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО Долгалеву доложить о ходе расследования, - сообщили в пресс-службе СКР.

Семья на профилактическом учете не состояла. Следствие также проверит сотрудников органов опеки и попечительства.

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Избил до реанимации: отец пытался жестоко расправиться с двухлетней дочерью в Хабаровском крае

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