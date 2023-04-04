Онлайн-голосование за благоустройство территорий в 2024 году стартует в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Хабаровска могут выбрать общественные пространства и территории, которые отремонтируют в 2024 году. Онлайн-голосование продлится полтора месяца – с 15 апреля по 31 мая. Оставить свой голос можно на единой платформе za.gorodsreda.ru.

- 15 апреля начнется Всероссийское голосование по выбору приоритетных объектов благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Проголосовать сможет каждый житель России в возрасте от 14 лет на сайте «Госуслуги», на платформе «Городсреда» или с помощью волонтеров. Мы сами решаем, каким станет Хабаровск! Уверен, что вы активно включитесь в голосование, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В этот раз голосование охватит больше 1,5 тысяч муниципалитетов. Россияне будут выбирать среди пяти тысяч объектов. Те, что наберут большее число голосов, включат в список территорий, которые приведут в порядок в следующем году. В голосовании могут принимать участие любые пространства - парки, скверы, дома культуры и прочее.

Реализовывать проект начали по поручению Владимира Путина. Основная задача - сделать города страны максимально комфортными и удобными для местных жителей и тем самым сделать их привлекательными для туристов.

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