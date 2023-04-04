Особый противопожарный режим введен в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске ввели особый противопожарный режим. Это связано с тем, что на территории города установилась сухая ветреная погода. С начала года разводить открытый огонь строго запрещено.

- Только за выходные, 1 и 2 апреля, произошло 14 случаев возгорания. Все очаги зафиксированы на материковой части города, их причина – человек. Люди вышли на природу, приехали на дачи, где-то не затушили костер или оставили без присмотра место сжигания сухой травы, бросили окурок. К счастью, везде огонь удалось вовремя потушить и не допустить его распространения на жилые дома и постройки, - рассказал Юрий Феоктистов, начальник отдела управления по делам ГО и ЧС.

На Уссурийском и Кабельном острове возгораний в эти дни не было. Здесь с 24 марта работают пожарные и спасатели. Они разговаривают с людьми, раздают им памятки. Каждый день они держат в полной готовности снаряжение и технику, обходят и осматривают территории.

Жителей просят не забывать о правилах поведения и ответственности за их нарушения. За это грозит административная ответственность – 20 тысяч для людей и 60 тысяч для должностных лиц.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.