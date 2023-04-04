Больше тысячи человек собрала краевая «Студенческая весна» в Хабаровске Фото: Александр Никитин

В Хабаровске начался краевой этап фестиваля «Студенческая весна-2023». На него приехали 1 100 человек. Это студенты 25 вузов и колледжей Хабаровского края.

- С этого года мы расширили границы краевого фестиваля и предложили молодежи новое направление – лидерское. «Прокачать» свои управленческие навыки решили 96 молодых людей, - рассказал Александр Никитин, первый вице-губернатор Хабаровского края.

Мероприятие рассчитано на неделю. Самые яркие его участники представят регион на Всероссийском фестивале в Ханты-Мансийске и Перми. 4 апреля участники запустили бумажные самолетики, как символ того, что они готовы отправиться на следующий этап и победить.

В этом году упор мероприятия сделают на работу с вузами региона. В программу войдет семь направлений: танцевальное, театральное, медиа, инструментальное и другие.

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