Новый мультфильм создала анимационная студия из Комсомольска-на-Амуре Фото: скриншот

Мультсериал «Абдукция» создали участники анимационной службы «Зеленые камнеежки» из Комсомольска-на-Амуре. Пилотную серию они уже опубликовали в своем сообществе.

- Данил - изгой, просто помешанный на различных теориях заговора, Сергей - тот самый популярный парень в классе. Они обходят друг друга стороной из-за конфликта в прошлом, но теперь им необходимо объединить усилия, чтобы спасти своих одноклассников от облучения радиовышкой. Теория заговора? Нет, реальность! – говорится в анонсе мультфильма.

Серия длится чуть меньше 16 минут. Действие проходит в небольшом городке со знакомым антуражем и героями. Теория заговора здесь становится реальной.

Автором идеи и сценария стала Анастасия Бондаренко, она же выступила режиссером. Роли озвучили Михаил Хахутов, Анастасия Бондаренко, Ольга Буровская, Ярослав Коршунов, Сергей Северинов, Мария Токмакова, Анастасия Гущина, Марина Бочкарева, Марина Небожатко, Виктория Зубкова. Аниматоры: Анастасия Бондаренко, Ольга Буровская, Мария Токмакова, Анастасия Гущина, Елизавета Марьина, Дарья Гаврилова.

История Данила и Сережи продолжится. Новые серии еще впереди.

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