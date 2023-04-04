Сильный ветер нивелирует температуру воздуха Фото: Евгения ГУСЕВА

Не успели жители Хабаровска и края насладиться теплыми деньками, как на регион снова движется похолодание. Сильный ветер то и дело поднимает пыль с дорог, норовя сдуть что-нибудь еще.

Погода в Хабаровске

В краевой столице середина недели обещает быть ясной и без осадков. Дневные температуры будут варьироваться от +9 до +11, а ночью столбики термометров опустятся ниже нуля - от -1 до -3. Южный ветер с порывами от 8 до 13 метров в секунду.

Прогноз погоды в Хабаровском крае

Южные районы также не увидят осадки. Ночные температуры опустятся от нуля до -5 градусов. Днем воздух прогреется от +10 до +12 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Центральные районы в ночное время немного подморозит. Термометры покажут от нуля до -12 градусов, но затем днем повысятся от +4 до +14. Юго-западный ветер разгонится от 8 до 14 метров в секунду.

Меньше всего повезло северным районам. Охотский район накроет снежный циклон, местами с сильными осадками и метелью. Ночные температуры от -3 до -11 градусов. Днем столбики термометров покажут от -3 до +9. Ветер различных направлений от 7 до 14 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду.

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