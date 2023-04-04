Фура слетела в кювет в Магаданской области Фото: ГИБДД Магадан

В Магаданской области полиция выясняет подробности ДТП, произошедшего днем 4 апреля на трассе Палатка-Кулу-Нексикан. На 429 километре дороги в кювет слетела фура.

- Сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что на перевале «Гаврюшка» с проезжей части в кювет съехал грузовой автомобиль с прицепом, - рассказали в ГИБДД Магадана.

Не обошлось без пострадавших. Травмы получил водитель. О состоянии мужчины ничего не сообщается. Его передали прибывшим на место медикам.

На месте происшествия работают спасатели МЧС и инспекторы ГИБДД. Они выясняют обстоятельства аварии.

В Хабаровском крае с моста в реку упала фура. Она столкнулась с пикапом и вылетела с переправы. О пострадавших информации пока нет. На месте работают спасатели и инспекторы. Им предстоит выяснить все подробности происшествия. Сейчас на мосту организовано реверсивное движение.

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