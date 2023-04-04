Плата за коммуналку вырастет в нескольких домах ЕАО Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Еврейской автономной области в некоторых домах вырастет плата за коммунальные услуги. В администрации рассказали, кого ждут такие изменения.

Отдавать больше придется тем, кто оплачивает счета по нормативу, а не общедомовому прибору учета. Жилинспекция ЕАО каждую неделю мониторит эту ситуацию.

- По данным управляющих компаний, есть многоквартирные дома в Облучье и поселке Теплоозерск, а также часть домов Биробиджана, собственников которых ждет увеличение размера платы, – сказала Елена Попович, начальник государственной жилищной инспекции ЕАО.

Все то, что было потреблено сверх норматива, должно корректироваться каждый год. Корректировка проводится в первом квартале, по итогам предыдущего года.

По закону, если плата выросла, люди имеют право обратиться в управляйку, чтобы оформить рассрочку оплаты общей суммы равными частями в течение года.

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