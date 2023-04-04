Подозреваемого в хранении наркотиков задержали в Хабаровске Фото: Управление Росгвардии Хабаровского края

В Хабаровске росгвардейцы задержали 28-летнего мужчину. Он подозревается в хранении наркотиков.

- Ночью в дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации. К охраняемому объекту тут же была направлена ближайшая группа задержания, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Хабаровскому краю.

На месте специалисты уже узнали, что на кнопку нажали сотрудники службы безопасности местного гипермаркета. Они рассказали, что какой-то мужчина активно пытался пробраться ночью в закрытый магазин. При этом он вел себя агрессивно, уточнили свидетели. Один из охранников решил его успокоить и вышел на улицу, но получил удар по голове. Мужчина сбежал.

Его удалось задержать. К слову, и в этот момент он пытался сопротивляться. Во время досмотра у него нашли несколько упаковок со странным веществом темного цвета. Его отправили на экспертизу.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.