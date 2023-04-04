Фальшивое сливочное масло пытались завезти из Подмосковья в соцучреждения Хабаровска Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

Производитель из Московской области пытался обмануть хабаровчан. В социальные учреждения города он поставил фальшивое сливочное масло. Это выяснилось при лабораторной проверке специалистов.

Образец масла проверили на соответствие нормам. Показатели по стеринам и жирокислотному составу дали положительные результаты. Это плохо. Ведь эти критерии – явные признаки подделки. Это значит, что продукт изготовлен из растительных жиров, а не животных.

- Стерины мы чаще всего находим в образцах сливочного масла, которые поступают в лабораторию из социальных учреждений. Иногда руководители обращаются за проверкой сами, не дожидаясь мониторинга. В одной из последних таких проб специалисты нашли не только превышение показателей жирнокислотного состава и стеринам, но и влаги. При норме не более 16 процентов показатели составили 37, 7 процента. Масло произвели в Челябинской области, - рассказала Анна Шевченко руководитель испытательной лаборатории ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Это шестой случай фальсификата сливочного масла с начала года. Всего специалисты проверили 35 образцов.

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