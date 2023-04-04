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НовостиОбщество4 апреля 2023 12:17

За незаконную перевозку черной икры осудят мужчину из Хабаровского края

Ему за это заплатил незнакомец
Василина ВАСИЛЬЕВА
За незаконную перевозку черной икры осудят мужчину из Хабаровского края

За незаконную перевозку черной икры осудят мужчину из Хабаровского края

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Хабаровском крае на скамье подсудимых окажется 50-летний мужчина. Он обвиняется в незаконной перевозке краснокнижной рыбы и черной икры.

В мае прошлого года к нему на обочине дороги в Ульчском районе обратился незнакомец и попросил довезти рыбу с икрой до Хабаровска. За услугу он заплатил, да и улов был внушительным.

- Неустановленное лицо предложило перевезти пакет с частью рыбы амурского осетра массой 1,165 килограмма, 25 коробок, восемь сумок и один мешок, содержащих 890 контейнеров с икрой амурского осетра и калуги общей массой 411,097 килограмма, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

До краевой столицы он не доехал – его остановили полицейские. Вину мужчина признал и дал подробные показания. Дело направили в суд. Хабаровчанина могут лишить свободы на срок до пяти лет, а также приговорить к штрафу до миллиона рублей.

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