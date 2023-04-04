За незаконную перевозку черной икры осудят мужчину из Хабаровского края Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Хабаровском крае на скамье подсудимых окажется 50-летний мужчина. Он обвиняется в незаконной перевозке краснокнижной рыбы и черной икры.

В мае прошлого года к нему на обочине дороги в Ульчском районе обратился незнакомец и попросил довезти рыбу с икрой до Хабаровска. За услугу он заплатил, да и улов был внушительным.

- Неустановленное лицо предложило перевезти пакет с частью рыбы амурского осетра массой 1,165 килограмма, 25 коробок, восемь сумок и один мешок, содержащих 890 контейнеров с икрой амурского осетра и калуги общей массой 411,097 килограмма, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

До краевой столицы он не доехал – его остановили полицейские. Вину мужчина признал и дал подробные показания. Дело направили в суд. Хабаровчанина могут лишить свободы на срок до пяти лет, а также приговорить к штрафу до миллиона рублей.

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